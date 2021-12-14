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Ракурс
Предоставление гражданства Украины иностранцами, воевавшим на Донбассе, упростила Рада

Предоставление гражданства Украины иностранцами, воевавшим на Донбассе, упростила Рада

14 дек 2021, 10:47
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Иностранцы, которые воевали за Украину на Донбассе, смогут получить гражданство по новым, более упрощенным правилам.

Такое новшество вводит проголосованный Радой в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В сессионом зале парламента за закон № 5630 нашлось 285 голосов «за».

Законопроект направлен на реализацию указа президента Украины от 13 августа 2019 года № 594/2019 «Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений».

В пояснительной записке к закону говорится, что представление деклараций об отказе от иностранного гражданства осуществляется одновременно с заявлением о принятии в гражданство Украины следующими категориями:


  • которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;
  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;
  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой Украины;
  • которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе, если в представлении центрального органа исполнительной власти Украины на имя президента Украины содержатся сведения, что такие лица принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции, и/или принимали (участвуют) в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • принятие которых к гражданству Украины представляет государственный интерес для Украины, в том числе, если в представлении центрального органа исполнительной власти Украины на имя президента Украины содержатся сведения, что такие лица принимали непосредственное участие в АТО-ООС.

Упрощается порядок получение гражданства Украины: гражданами РФ, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений, иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в ВСУ и служат (служили) в АТО-ООС.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому предусматривается введение в декларациях графы о двойном гражданстве.

Источник: Ракурс


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