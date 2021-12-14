SpaceX вилучатиме з атмосфери вуглекислий газ і перетворюватиме його на паливо. Фото:

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Ілон Маск анонсував програму з виведення вуглекислого газу з атмосфери шляхом перетворення його в ракетне паливо.

Ця програма, яку розроблюють фахівці компанії SpaceX, буде мати вирішальне значення для місії на Марс. Про це найбагатша людина світу написав у Twitter.

SpaceX запускає програму з виведення CO2 з атмосфери й перетворення його в ракетне паливо. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо ви зацікавлені, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, багаторазові космічні кораблі Starship будуються з метою в кінцевому підсумку досліджувати Марс. Маск у 2020 році стверджував, що SpaceX спробує відправити свою першу безпілотну місію на Марс у 2022 році, а першу пілотовану місію — у 2026 або 2024 році.

У компанії «Спейс Ікс» зазначали, що Starship буде керуватися ракетою-носієм, яка повертається на Землю, коли корабель виходить на орбіту. На орбіті корабель дозаправлятиметься і лише після цього вирушить у шестимісячну подорож до Марса. На Червоній планеті кораблі будуть заправлятися паливом.

Нагадаємо, SpaceX зібрала найвищу ракету в історії космонавтики. Космічний човник Starship, котрий планують використовувати для міжпланетних польотів (зокрема пілотованих польотів на Місяць і Марс), уже встановили на важкий носій Super Heavy.