Українцям дозволили завантажити медичні документи в програму Helsi

https://racurs.ua/ua/n164389-systemu-helsi-onovyly-yak-ukrayincyam-zavantajyty-medychni-dokumenty-v-programu.html

Ракурс

В Україні оновили систему Helsi. Нововведення дозволить завантажувати медичні документи в особистий профіль у програмі.

Скріншоти аналізів, висновки лікарів з різних лікарень та призначень на папірцях тепер можна завантажити в додаток і просто показати лікарю коли потрібно. При цьому неважливо, чи працює лікар із системою «Хелсі». Про це повідомила Helsi у Telegram.

Як завантажити документи в Helsi:

Оновіть програму та відкрийте її;

Знайдіть розділ «Медичні документи» у Медкарті;

Натисніть «Додати документ».

Також можна налаштувати доступ, вказати назву, виставити йому категорію.

Нагадаємо, в додатку «Дія» українці зможуть змінити місце проживання. Змінити прописку можна буде за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців.