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Ракурс
Українцям дозволили завантажити медичні документи в програму Helsi

Систему Helsi оновили — як українцям завантажити медичні документи в програму

14 гру 2021, 11:43
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В Україні оновили систему Helsi. Нововведення дозволить завантажувати медичні документи в особистий профіль у програмі.

Скріншоти аналізів, висновки лікарів з різних лікарень та призначень на папірцях тепер можна завантажити в додаток і просто показати лікарю коли потрібно. При цьому неважливо, чи працює лікар із системою «Хелсі». Про це повідомила Helsi у Telegram.

Як завантажити документи в Helsi:


  • Оновіть програму та відкрийте її;
  • Знайдіть розділ «Медичні документи» у Медкарті;
  • Натисніть «Додати документ».

Також можна налаштувати доступ, вказати назву, виставити йому категорію.

Нагадаємо, в додатку «Дія» українці зможуть змінити місце проживання. Змінити прописку можна буде за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців.

Джерело: Ракурс


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