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Українцям дозволили завантажити медичні документи в програму Helsi
Систему Helsi оновили — як українцям завантажити медичні документи в програмуhttps://racurs.ua/ua/n164389-systemu-helsi-onovyly-yak-ukrayincyam-zavantajyty-medychni-dokumenty-v-programu.htmlРакурс
В Україні оновили систему Helsi. Нововведення дозволить завантажувати медичні документи в особистий профіль у програмі.
Скріншоти аналізів, висновки лікарів з різних лікарень та призначень на папірцях тепер можна завантажити в додаток і просто показати лікарю коли потрібно. При цьому неважливо, чи працює лікар із системою «Хелсі». Про це повідомила Helsi у Telegram.
Як завантажити документи в Helsi:
- Оновіть програму та відкрийте її;
- Знайдіть розділ «Медичні документи» у Медкарті;
- Натисніть «Додати документ».
Також можна налаштувати доступ, вказати назву, виставити йому категорію.
Нагадаємо, в додатку «Дія» українці зможуть змінити місце проживання. Змінити прописку можна буде за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців.
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