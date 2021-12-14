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Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Новий ковід-спалах в Україні розпочнеться в західних областях — прогноз

14 гру 2021, 11:57
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Коронавірус в Україні знову почне вирувати після осінньої хвилі захворюваності — у Європі зараз найбільший за всю історію епідемії «приток» хворих на COVID-19.

Через це є ризик нової хвилі коронавірусу в Україні. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу.

Ситуація в країнах ЄС, у яких стався спалах, почала покращуватись, але цей спалах почав перекидається на інші країни.

Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України — це західна частина, — заявив Ганиченко.

За слова експерта, причинами для спалаху на заході України є низький рівень захищеності вакцинацією та дві області з потенційно критичною ситуацією — Закарпатська та Волинська.

Коронавірус на заході. Інфографіка: МОЗ

Коронавірус на заході. Інфографіка: МОЗ


Коронавірус на заході. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що японські дослідники знайшли зв’язок між генетикою та смертністю від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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