Протести у Києві 14 грудня, фото - ФБ О.Рудоманов

https://racurs.ua/ua/n164391-antyvakcynatory-protestuut-u-kyievi-bilya-pam-yatnyka-generalu-vatutinu-foto.html

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У центрі Києва 14 грудня відбувається черговий мітинг противників обов’язкової вакцинації.

Декілька десятків антивакцинаторів уранці зібралися біля пам’ятника радянському генералу Ватутіну.

Мітингувальникам централізовано роздали плакати, зокрема, з написом «Залиште нас живими». Частина присутніх на акції вдягнули маски, повідомляє журналіст Олександр Рудоманов.

Учасники акції виступають проти законопроєкту № 4142 «Про систему громадського здоров’я» та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу «антивакцинатору» Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.

Учасники попередньої подібної акції, яка відбулася 12 грудня, не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту. Тоді колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Крім того, у Києві сьогодні протестують й підприємці-ФОПи. Вони традиційно зібралися біля Верховної Ради, вимагаючи відтермінування обов’язкового запровадження касових апаратів для ведення бізнесу.

Відзначимо, що у мережі часто поширюють пости, у яких йдеться, що закон № 4142 дозволить примусово вакцинувати українців, встановлювати санкції за відмову від вакцинації, позбавляти громадян права на навчання, роботу та вільне пересування, позбавляти батьківських прав за відмову від медичного втручання, конфіскувати майно тощо.

Утім, у тексті закону лише кілька формальних нововведень щодо вакцинації, які не роблять її примусовою.

Насправді, пункти, що стосуються вакцинації, походять з законів, які були прийняті значно раніше — закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 1994 року та закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 2000 року.

Законопроект № 4142 пропонує лише кілька нововведень, які, до того ж, не стосуються обов’язковості вакцинації, позбавлення прав за відмову від неї тощо. А саме:

формальне спрощення процедури вакцинації;

розширення кількості інфекційних захворювань, від яких будуть вакцинувати населення.

Наразі закон передбачає, що громадяни дають письмовий дозвіл на вакцинацію. Закон № 4142 спрощує цю норму і передбачає, що громадяни будуть підписувати документи лише у випадку відмови від вакцинації. Але у будь-якому випадку за громадянами залишається право відмовитися від вакцинації.