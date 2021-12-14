Президент Володимир Зеленський сім разів програв у суді. Фото: president.gov.ua

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Верховний суд задовольнив сім позовів до президента Володимира Зеленського.

Служителі Феміди встановлювали порушення закону з боку глави держави. У двох випадках рішення вже є остаточним, в інших Велика палата Верховного суду розглядає апеляцію з боку Зеленського. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Зазначається, що до Зеленського позивався член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко, його позов Верховний суд задовольнив першим. Судді визнали незаконними дії Зеленського, коли глава держави в 2019 році спробував звільнити Горковенка, скасувавши указ Петра Порошенка про його призначення. Велика палата Верховного суду відмовила Зеленському у задоволенні апеляції в травні 2021 року. Феміда наголосила, що укази про призначення є індивідуальними актами одноразової дії й людину неможливо звільнити, просто скасувавши такий акт.

Після цього Горковенко вирішив пригадати Володимиру Зеленському його передвиборчу обіцянку: «Якщо я колись в житті порушу закон — я піду сам». Тому він написав звернення в Офіс президента із запитанням, чи планує президент свою обіцянку виконати.

Щодо обіцянки кандидата в президенти України В. Зеленського залишити посаду в разі свідомого порушення ним закону… …вона зроблена в контексті розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою, і позиція глави держави з цього питання залишається незмінною, — йшлося у відповіді, наданій Горковенку.

У березні 2021 року Зеленський спробував звільнити суддю Конституційного суду Олександра Тупицького шляхом скасування указу про його призначення. Прогнозовано, Верховний суд знову визнав незаконною таку практику у липні цього року — з тих самих підстав, що й у справі Горковенка.

Розслідувачі зазначають, що успішні позови до Зеленського подали також екс-нардепи Артур Герасимов, Володимир Ар'єв та Георгій Логвинський, яким Порошенко присвоїв дипломатичні ранги у зв’язку з їхньою роботою в українській делегації у ПАРЄ. У вересні 2019 року президент Зеленський скасував відповідні укази Порошенка, як «безпідставні», але Верховний суд вирішив, що укази скасування указів не може призводити до позбавлення дипломатичного рангу. Суд постановив, що указ Зеленського «був прийнятий поза межами повноважень президента України та з порушенням норм закону України «Про дипломатичну службу», а тому підлягає скасуванню.

Втім, у справах за позовами Тупицького, Герасимова, Ар'єва і Логвинського президент Зеленський подав апеляції. Рішень Великої палати Верховного суду у цих справах ще немає.

У розслідуванні Bihus.Info повідомляється, що законної сили набуло рішення Верховного суду задовольнити позов до Володимира Зеленського, поданий мешканцем Мелітополя Віктором Ващенком. Він поскаржився на те, що Зеленський не відповів особисто на його звернення, хоча за законом «Про звернення громадян» глава держави має особисто відповідати на звернення осіб з інвалідністю внаслідок війни. Суд визнав бездіяльність Зеленського протиправною і зобов’язав президента розглянути звернення відповідно до закону.

Також Верховний суд задовольнив позов В’ячеслава Плескача до Володимира Зеленського. Українець поскаржився щодо ненадання інформації у відповідь на запит. Це сталося у вересні 2021 року. На це рішення Володимир Зеленський також подав апеляцію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив на посади 28 суддів. Двоє з призначених суддів у 2018 році отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності. Зокрема за те, що переслідували учасників Революції гідності у 2014 році.