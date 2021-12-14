Венеційка підтримала Конституційний суд у війні із Зеленським. Фото: КСУ

https://racurs.ua/ua/n164399-veneciyka-pidtrymala-konstytuciynyy-sud-u-viyni-iz-zelenskym.html

Ракурс

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду України (КСУ) не приводити до присяги двох суддів, яких призначив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

До цього КСУ відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів КСУ до остаточного підтвердження наявності вакантних місць за квотою президента України. Суд відмовився приводити до присяги суддів Олександру Петришину та Оксану Грищук.

КСУ виходив із того, що на момент видання Зеленським указу всі шість посад за квотою глави держави були зайняті, і вакансій, на які Зеленський міг би їх призначити, не було. На цих посадах перебувають призначені в різні часи різними президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колесник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький, конституційний термін повноважень яких не закінчився.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вища рада правосуддя (ВРП), яка оцінювала подання про призначення суддів, у своєму висновку написала, що всі новопризначенні президентом Володимиром Зеленським кандидати відповідають критерію доброчесності.