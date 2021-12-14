Митники віддали прикордонникам пригнаний українцем турецький БТР

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Київська митниця передала бронетранспортер (БТР) прикордонникам, забравши його в українця. Транспорт конфіскували через відсутність необхідних документів.

Чоловік привіз прототип командно-штабної машини марки TURKAR з Туреччини ще в 2016 році. Про це повідомили на сторінці Київської митниці у Facebook.

Уточнюється, що бронетранспортер три роки зберігався на митному складі. Однак, термін зберігання, визначений Митним кодексом України, добіг кінця.

Власник цього транспортного засобу так і не звернувся для його митного оформлення. Після цього БТР передали в дохід держави та зберігали під митним контролем на складі Київської митниці.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, митниця передала транспортний засіб Державній прикордонній службі.