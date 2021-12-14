Пропонували “любі гроші”- Федур про прірву між адвокатом і «рішалою», фото - pixabay

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Ракурс

Адвокат Андрій Федур розповів про «світоглядну прірву» між фахом адвоката і так званими адвокатами-«рішалами».

У такий спосіб відомий правник відрефлексував на пост свого колеги Олександра Черних, який написав на своїй сторінці у Фейсбук про системну проблему нинішнього стану речей в адвокатурі.

Черних в публікації «Про боротьбу з допінгом в адвокатурі» описав власний досвід:

Багато років тому, один «спортсмен» від «рефері» так навішав моєму клієнту по вухах, що я не те що ледь втримався у професії, я декілька років не бачив родину та країну, втратив усе що мав, отримав букет діагнозів і люту ненависть до «рішал». А чому навішав? Бо в мене селюка нестоличного було три офіси, водії, складні і великі клієнти і головне — мене ніхто не знав, жодної публічної згадки. Отак заздрість і фраза «да він же ніхто» і наробили мені ділов.

Федур вважає, що в існуванні «рішал» є значна провина і самих адвокатів, бо саме з їхньої згоди, а в багатьох випадках і сприяння, ті прийшли в адвокатуру.

Та вирішальна роль в створенні сприятливих умов беззаконня, наслідком якого є корупція, належить нашому політикуму, читай виборцю. Я мав можливість спостерігати ті процеси від раннього (вже не комуніста) Кравчука до середнього Зеленського. І дай то Боже, щоб на нинішньому все закінчилось. Щоб власними руками знову не привели «нових», які будуть шукати чергове дно, — написав Федур.

Адвокат згадав, що і до нього приходили, «говорили, що знає багатьох і може „порєшать“, пропонували „любі гроші“».

В одному випадку Федур у законний спосіб домігся перемоги та вирішення питання клієнта в суді. Але він і у такому випадку приніс гроші, оскільки Федур «порішав».