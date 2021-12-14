Давали «любые деньги» — Федур о пропасти между адвокатом и «решалами»

https://racurs.ua/n164397-davali-lubye-dengi-fedur-o-propasti-mejdu-advokatom-i-reshalami.html

Ракурс

Адвокат Андрей Федур рассказал о «мировоззренческой пропасти» между специальностью адвоката и так называемыми адвокатами-«решалами».

Таким образом известный юрист отрефлексировал на пост своего коллеги Александра Черных, который написал на своей странице в Facebook о системной проблеме нынешнего положения вещей в адвокатуре.

Черных в публикации «О борьбе с допингом в адвокатуре» описал собственный опыт:

Много лет назад, один «спортсмен» от «рефери» так навешал моему клиенту по ушам, что я не только едва удержался в профессии, я несколько лет не видел семью и страну, потерял все что имел, получил букет диагнозов и лютую ненависть к «решалам». А почему навешал? Потому что у меня, деревенщины нестоличной, было три офиса, водители, сложные и большие клиенты и главное — меня никто не знал, никакого публичного упоминания. Так зависть и фраза «да он же никто» и наделали мне делов.

Федур считает, что в существовании «решал» есть значительная вина и самих адвокатов, потому что именно с их согласия, а во многих случаях и содействия, те пришли в адвокатуру.

Но решающая роль в создании благоприятных условий беззакония, следствием которого является коррупция, принадлежит нашему политикуму, читай избирателю. У меня была возможность наблюдать эти процессы от раннего (уже не коммуниста) Кравчука до «среднего» Зеленского. И дай Бог, чтобы на нынешнем все закончилось. Чтобы своими руками снова не привели «новых», которые будут искать очередное дно, — написал Федур.

Адвокат вспомнил, что и к нему приходили, «говорили, что знают многих и могут „решить“, предлагали „любые деньги“».

В одном случае Федур законным образом добился победы и решения вопроса клиента в суде. Но он и в таком случае принес деньги, поскольку Федур якобы «порешал».