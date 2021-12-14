Фрегат ВМС Франции FS Auvergne. Фото: Marine Nationale

https://racurs.ua/n164396-v-chernoe-more-zashel-raketnyy-fregat-strany-nato-foto.html

Ракурс

Ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne с бортовым номером D 654 зашел в Черное море.

По состоянию на 14 декабря в Черном море в 2021 году находился 31 корабль нечерноморских стран НАТО. Это наибольшее количество за весь период оккупации Крыма Россией с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные международной системы Marine Traffic и сообщения Black Sea News.

13 декабря 2021 года около 23.30 (22.30 по киевскому времени) до Черного моря вошел ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne (бортовой номер D 654), — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство визитов кораблей нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2021 году обеспечил 6-й флот США. В этом году американский флот в Черном море был представлен 13 кораблями.

Напомним, Киев просил обеспечить постоянное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море. По мнению премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, такие действия Альянса «были бы очень сильным сигналом в поддержку Украины».