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Украина выбросила ядерное оружие на помойку – Зеленский. Фото: nta.ua

Украина выбросила ядерное оружие на помойку — Зеленский

14 дек 2021, 12:46
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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что наше государство «выбросило ядерное оружие на помойку».

Он прокомментировал возможность отказаться от идеи членства в НАТО в обмен на гарантированный уход российских войск от границ Украины. Президент дал интервью итальянской газете La Repubblica.

Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала — третье по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что ему странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда множество своих обещаний нарушил Кремль.

Кроме того, Зеленский заявил, что после переговоров Путина и Байдена не происходит сокращение военной группировки у наших границ.


По его мнению, возникло еще одно пространство для эскалации — в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.

Напомним, ранее начальник управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым превращается в «ядерный отстойник» России, а территории полуострова грозит экологическая катастрофа из-за действий оккупационных властей.

Источник: Ракурс


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