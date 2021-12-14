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Ракурс
Клуб. Фото: istock

Советник по ночной жизни появится в Таллине

14 дек 2021, 12:30
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Советник по ночной жизни появится в Таллинской городской канцелярии при вице-мэре по культуре — им стала социал-демократ Натали Метс.

Ее основной задачей станет разработка целостного подхода к ночной жизни в эстонской столице с учетом интересов всех жителей города. Об этом сообщает BNS.

Вице-мэр по культуре Каарел Оя заявил, что ночное время в большом городе, где кипит жизнь, должно быть логичным продолжением дневного, а не полной его противоположностью.

В то же время, для этого не нужно чем-то жертвовать — «не нужно мешать людям, которые хотят выспаться и отдохнуть, не нужно перегружать соответствующие инстанции вопросами порядка».

Должности ночного мэра или советника по ночной жизни существуют в Нью-Йорке, Лондоне, Хельсинки, Амстердаме, Тбилиси и других городах мира.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве открыли покерный клуб. С 11 марта там начались тестовые турниры.

Источник: BNS

Источник: Ракурс


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