Советник по ночной жизни появится в Таллине

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https://racurs.ua/n164394-sovetnik-po-nochnoy-jizni-poyavitsya-v-talline.html

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Советник по ночной жизни появится в Таллинской городской канцелярии при вице-мэре по культуре — им стала социал-демократ Натали Метс.

Ее основной задачей станет разработка целостного подхода к ночной жизни в эстонской столице с учетом интересов всех жителей города. Об этом сообщает BNS.

Вице-мэр по культуре Каарел Оя заявил, что ночное время в большом городе, где кипит жизнь, должно быть логичным продолжением дневного, а не полной его противоположностью.

В то же время, для этого не нужно чем-то жертвовать — «не нужно мешать людям, которые хотят выспаться и отдохнуть, не нужно перегружать соответствующие инстанции вопросами порядка».

Должности ночного мэра или советника по ночной жизни существуют в Нью-Йорке, Лондоне, Хельсинки, Амстердаме, Тбилиси и других городах мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве открыли покерный клуб. С 11 марта там начались тестовые турниры.

Источник: BNS