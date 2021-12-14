Радник з нічного життя з’явиться в Таллінні. Фото: istock

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Радник з нічного життя з’явиться в Талліннській міській канцелярії при віце-мері з культури — ним стала соціал-демократ Наталі Метс.

Її основним завданням стане розробка цілісного підходу до нічного життя в естонській столиці з урахуванням інтересів усіх мешканців міста. Про це повідомляє BNS.

Віце-мер з культури Каарел Оя заявив, що нічний час у великому місті, де кипить життя, має бути логічним продовженням денного, а не бути його повною протилежністю.

У той час, для цього не потрібно чимось жертвувати — «не потрібно заважати людям, які хочуть виспатися і відпочити, не потрібно перевантажувати відповідні інстанції питаннями порядку».

Посади нічного мера або радника з нічного життя існують в Нью-Йорку, Лондоні, Гельсінкі, Амстердамі, Тбілісі та інших містах світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві відкрили покерний клуб. З 11 березня там почалися тестові турніри.

Джерело: BNS