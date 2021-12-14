Різдвяне перемир'я на Донбасі пропонує Зеленський. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, хоче домовитися про різдвяне перемир’я на Донбасі.

Для того щоб досягнути таких домовленостей, до переговорів з Росією потрібно залучити й інші країни, вважає глава держави. Про це він розповів в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Зеленський поділився, якої реакції він чекає від Європи, зокрема від Італії. На думку президента, Італія та інші держави тільки виграють, якщо Україна стане повноправним членом європейської спільноти.

Також він сказав, що італійці мають не меншу політичну вагу для розмови з Росією щодо миру у Європі, ніж інші держави, які вже залучені до переговорів.

Попереду Різдво, тому зараз час, коли треба якнайбільше намагатися домовитись про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей. Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати, — додав Зеленський.

Як відомо, 27 липня 2020 року на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Хоча бойовики порушили його в перші ж півгодини, тривалий час перемир’я було досить обнадійливим — кількість обстрілів скоротилася у кілька разів, а втрат серед військових поменшало.

Володимир Зеленський після двох місяців перемир’я називав його «неідеальним», але найтривалішим за час війни. Однак загострення у зоні ООС у 2021 році розвіяло ілюзії щодо того, що перемир’я може бути постійним.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що не відкидає проведення референдуму щодо Донбасу.