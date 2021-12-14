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Ракурс
Рождественское перемирие на Донбассе предлагает Зеленский. Фото: ОП

Рождественское перемирие на Донбассе предлагает Зеленский

14 дек 2021, 12:28
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Владимир Зеленский, президент Украины, хочет договориться о рождественском перемирии на Донбассе.

Для того чтобы достичь таких договоренностей, к переговорам с Россией нужно привлечь и другие страны, считает глава государства. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

Зеленский поделился, какой реакции он ожидает от Европы, в частности от Италии. По мнению президента, Италия и другие государства только выиграют, если Украина станет полноправным членом европейского сообщества.

Также он сказал, что итальянцы имеют не меньший политический вес для разговора с Россией касательно мира в Европе, чем другие государства, которые уже вовлечены в переговоры.

Впереди Рождество, поэтому сейчас время, когда нужно как можно больше пытаться договориться о прекращении огня, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей. Уверен, что Италия может сказать свое слово, которое точно услышать в Москве, и Владимир Путин не сможет этого проигнорировать, — добавил Зеленский.

Как известно, 27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Хотя боевики нарушили его в первые же полчаса, долгое время перемирие было довольно обнадеживающим — количество обстрелов сократилось в несколько раз, а потери среди военных стали меньше.

Владимир Зеленский после двух месяцев перемирия называл его «неидеальным», но самым длительным за время войны. Однако обострение в зоне ООС в 2021 году развеяло иллюзии относительно того, что перемирие может быть постоянным.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу.


Вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни — по Донбассу, Крыму, по прекращению войны. Возможно, какая-то страна будет предлагать те или иные условия… Если будет какой-то сложный вызов, точно буду советоваться с обществом, — сказал глава государства.

Источник: Ракурс


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