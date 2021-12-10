Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и референдуме по Донбассу. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу.

Вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни — по Донбассу, Крыму, по прекращению войны. Возможно, какая-то страна будет предлагать те или иные условия… Если будет какой-то сложный вызов, точно буду советоваться с обществом, — сказал глава государства в эфире телеканала «1+1».

По словам Зеленского, сейчас никто не предлагал никаких условий. Он подчеркнул, что Украина не откажется от своих территорий. Также президент добавил, что прямых переговоров с ДНР и ЛНР не будет.

Зеленский также прокомментировал переговоры с президентом США Джо Байденом. Российская Федерация заверила Соединенные Штаты Америки, что не будет предпринимать дальнейшие шаги эскалации ситуации против Украины.

Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат. О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ, — добавил он.



Напомним, в июне Владимир Зеленский заявил: если ни один из вариантов урегулирования войны на Донбассе не сработает, вопрос о полном разрыве связей с регионом может быть вынесен на всеукраинский референдум.