Зеленский прокомментировал свое заявление о государственном перевороте. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, отказался возвращаться к теме государственного переворота. По словам главы государства, он «не готов об этом говорить».

Однако президент отметил, что планы организаторов так называемого государственного переворота «глобально не изменились». Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1».

Я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны наших стратегических партнеров, у некоторых были диалоги, они получили определенные сигналы. Я думаю, они пока изменили свои планы, — рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что очень рад, что украинское общество не поддерживает такие «дестабилизационные шаги некоторых группировок». Президент добавил, что власти тщательно следят за этой ситуацией.

Напомним, 26 ноября Зеленский заявил, что Ринат Ахметов готовит государственный переворот. Президент заявил, что бизнесмена и олигарха якобы «снаружи вовлекают в процесс».