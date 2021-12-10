Зеленский прокомментировал свое заявление о государственном перевороте

Зеленский прокомментировал свое заявление о государственном переворотеhttps://racurs.ua/n164263-zelenskiy-prokommentiroval-svoe-zayavlenie-o-gosudarstvennom-perevorote.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, отказался возвращаться к теме государственного переворота. По словам главы государства, он «не готов об этом говорить».
Однако президент отметил, что планы организаторов так называемого государственного переворота «глобально не изменились». Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1».
Я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны наших стратегических партнеров, у некоторых были диалоги, они получили определенные сигналы. Я думаю, они пока изменили свои планы, — рассказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что очень рад, что украинское общество не поддерживает такие «дестабилизационные шаги некоторых группировок». Президент добавил, что власти тщательно следят за этой ситуацией.
Напомним, 26 ноября Зеленский заявил, что Ринат Ахметов готовит государственный переворот. Президент заявил, что бизнесмена и олигарха якобы «снаружи вовлекают в процесс».
У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация представителей Украины и России, где обсуждают участие Ахметова в госперевороте в Украине. Что он готов выделить на это миллиард долларов. Его вовлекают в войну против государства Украины. Нельзя воевать против своего народа и президента, избранного народом Украины, — заявил тогда Зеленский.