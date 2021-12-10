Зеленський прокоментував свою заяву про державний переворот. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164263-zelenskyy-prokomentuvav-svou-zayavu-pro-derjavnyy-perevorot.html

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Володимир Зеленський, президент України, відмовився повертатися до теми державного перевороту. За словами глави держави, він «не готовий про це говорити».

Однак президент зазначив, що плани організаторів так званого державного перевороту «глобально не змінилися». Про це Зеленський заявив в ефірі телеканалу «1+1».

Я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку наших стратегічних партнерів, окремі мали діалоги, вони отримали певні сигнали. Я думаю, вони поки змінили свої плани, — розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що дуже радий, що українське суспільство не підтримує такі «дестабілізаційні кроки деяких угруповань». Президент додав, що влада ретельно слідкує за цією ситуацією.

Нагадаємо, 26 листопада Зеленський заявив, що Рінат Ахметов готує державний переворот. Президент заявив, що бізнесмена та олігарха начебто «ззовні втягують у процес».