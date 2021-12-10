Знайдено найбільш ранні статуетки Будди – фото знахідки. Фото: CGTN

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Ракурс

Найбільш ранні китайські статуетки Будди виявили археологи у сімейній гробниці часів династії Східна Хань.

Вчені знайшли дві бронзові статуетки, вкриті золотом. Також у гробницях було знайдено багато керамічних виробів та інших предметів. Про це повідомляє CGTN.

Виявлені раніше фігурки Будди датувалися періодом, що на 200 років пізніше нової знахідки. Поховання датують 158 роком н.е.

Вчені розповіли, що ця гробниця, як і імператорський мавзолей, вважалася одним із найпрестижніших цвинтарів того часу.

Більшість із похованих були родичами імператорів, старшими чиновниками та аристократами, про кожного з яких можна прочитати в історичних архівах.

Академія археології з червня 2020 року до листопада 2021 року провела розкопки 3 тис. 648 стародавніх гробниць. Такі масштабні розкопки у Китаї проводяться вперше.

Нагадаємо, що нова статуя Будди в Бразилії перевершила за висотою статую Христа в Ріо. Монумент встановили у дзен-буддійському монастирі Ібірасу на півночі бразильського штату Еспіріту-Санто. Він тепер другий за висотою подібний об'єкт у світі та поступається лише монументу Будді з китайського Лешаню.

Джерело:CGTN