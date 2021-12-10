Найдены самые ранние статуэтки Будды – фото находки. Фото: CGTN

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Ракурс

Самые ранние китайские статуэтки Будды обнаружили археологи в семейной гробнице времен династии Восточная Хань.

Ученые нашли две бронзовые статуэтки, покрытые золотом. Также в гробницах было найдено множество керамических изделий и других предметов. Об этом сообщает CGTN.

Выявленные ранее фигурки Будды датировались периодом, что на 200 лет позднее новой находки. Захоронение датируют 158 годом н.э.

Ученые рассказали, что эта гробница, как и императорский мавзолей считалась одним из самых престижных кладбищ того времени.

Большинство из захороненных были родственниками императоров, старшими чиновниками и аристократами, про каждого из которых можно прочитать в исторических архивах.

Академия археологии с июня 2020 года по ноябрь 2021 года провела раскопки 3 тыс. 648 древних гробниц. Такие масштабные раскопки в Китае проводятся впервые.

Напомним, что новая статуя Будды в Бразилии превзошла по высоте статую Христа в Рио. Монумент установили в дзен-буддийском монастыре Ибирасу на севере бразильского штата Эспириту-Санто. Он теперь второй по высоте подобный объект в мире и уступает только монументу Будде в китайском Лешане.

Источник: CGTN