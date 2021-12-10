Зеленський розповів про розмову з Байденом і референдум по Донбасу. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n164264-zelenskyy-rozpoviv-pro-rozmovu-z-baydenom-i-referendum-po-donbasu.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що не відкидає проведення референдуму щодо Донбасу.

Питання не в статусі. У нас може бути таке в житті — щодо Донбасу, Криму, загалом щодо припинення війни. Можливо, якась країна пропонуватиме ті чи інші умови… Якщо буде якийсь складний виклик, точно буду радитись із суспільством, — сказав глава держави в ефірі телеканалу «1+1».

За словами Зеленського, зараз ніхто не пропонував жодних умов. Він наголосив, що Україна не відмовиться від своїх територій. Також президент додав, що прямих переговорів із ДНР та ЛНР не буде.

Зеленський також прокоментував свої переговори з президентом США Джо Байденом. Російська Федерація запевнила Сполучені Штати Америки, що не здійснюватиме подальших кроків ескалації ситуації проти України.

Мені здається, що на сьогодні це нехай невеликий, не кінцевий, але все ж таки дуже важливий результат. Про компроміси ми ніякі не говорили. Ми говорили про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ, — додав він.



Нагадаємо, в червні Володимир Зеленський заявив: якщо жоден із варіантів врегулювання війни на Донбасі не спрацює, питання про повний розрив зв’язків із регіоном можуть винести на всеукраїнський референдум.