Україна викинула ядерну зброю на смітник – Зеленський. Фото: nta.ua

https://racurs.ua/ua/n164395-ukrayina-vykynula-yadernu-zbrou-na-smitnyk-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що наша держава «викинула ядерну зброю на смітник».

Він прокоментував можливість відмовити від ідеї членства в НАТО в обмін на гарантований відхід російських військ від кордонів України. Президент дав інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу — третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник, — сказав Зеленський.

Президент додав, що йому дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли безліч своїх обіцянок порушив Кремль.

Окрім того, Зеленський заявив, що після переговорів Путіна та Байдена не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів.

На його думку, виник ще один простір для ескалації — в Азовському морі, де 70% акваторії перекрила Росія.

Нагадаємо, раніше начальник управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Крим перетворюється на «ядерний відстійник» Росії, а території півострова загрожує екологічна катастрофа через дії окупаційної влади.