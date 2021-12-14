Фрегат ВМС Франції FS Auvergne. Фото: Marine Nationale

https://racurs.ua/ua/n164396-u-chorne-more-zayshov-raketnyy-fregat-krayiny-nato-foto.html

Ракурс

Ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne з бортовим номером D 654 зайшов у Чорне море.

Станом на 14 грудня у Чорному морі в 2021 році перебував 31 корабель нечорноморських країн НАТО. Це найбільша кількість за весь період окупації Криму Росією з 2014 року. Про це свідчать дані міжнародної системи Marine Traffic та повідомлення Black Sea News.

13 грудня 2021 року близько 23.30 (22.30 за київським часом) до Чорного моря увійшов ракетний фрегат ВМС Франції FS Auvergne (бортовий номер D 654), — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість візитів кораблів нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2021 році забезпечив 6-й флот США. Цьогоріч американський флот у Чорному морі був представлений 13 кораблями.

Нагадаємо, Київ просив забезпечити постійну присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі. На думку прем'єр-міністр України Дениса Шмигала, такі дії Альянсу «були б дуже сильним сигналом на підтримку України».

Джерело: Black Sea News