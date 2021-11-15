БТР у Харкові. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n163090-btr-perekynuvsya-sered-dorogy-u-harkovi-foto-video.html

Ракурс

У Харкові на дорозі перекинувся бронетранспортер. Він впав із причепу, на якому його перевозили.

Бойова машина практично перекинулася на бік. Відповідне відео очевидців з’явилося у соцмережах.

Інцидент трапився біля культурно-ділового центру «Нова Баварія». На фото видно, що до асфальту дотягнулися лише два із чотирьох бокових коліс БТР. Він був закріплений до причепа великими ланцюгами. Проте кріплення виявилося недостатньо надійним. Тому бойова машина покотилася вниз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасинок російського мільярдера Аркадія Скорова загинув на тематичній військовій вечірці під колесами БТР у Санкт-Петербурзі. 38-річний Андрій Кожевін потрапив під колеса на полігоні, де проходять історичні фестивалі.