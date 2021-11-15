БТР в Харькове. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n163090-btr-perevernulsya-posredi-dorogi-v-harkove-foto-video.html

Ракурс

В Харькове на дороге перевернулся бронетранспортер. Он упал с прицепа, на котором его перевозили.

Боевая машина практически опрокинулась на бок. Соответствующее видео очевидцев появилось в соцсетях.

Инцидент произошел возле культурно-делового центра «Новая Бавария». На фото видно, что до асфальта дотянулись всего два из четырех боковых колес БТР. Он был закреплен к прицепу большими цепями. Однако крепеж оказался недостаточно надежным. Потому боевая машина покатилась вниз.

Напомним, ранее мы сообщали, что пасынок российского миллиардера Аркадия Скорова погиб на тематической военной вечеринке под колесами БТР в Санкт-Петербурге. 38-летний Андрей Кожевин попал под колеса на полигоне, где проходят исторические фестивали.