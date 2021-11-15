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Ракурс
БТР в Харькове. Фото: Telegram

БТР перевернулся посреди дороги в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

15 ноя 2021, 17:10
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В Харькове на дороге перевернулся бронетранспортер. Он упал с прицепа, на котором его перевозили.

Боевая машина практически опрокинулась на бок. Соответствующее видео очевидцев появилось в соцсетях.

Инцидент произошел возле культурно-делового центра «Новая Бавария». На фото видно, что до асфальта дотянулись всего два из четырех боковых колес БТР. Он был закреплен к прицепу большими цепями. Однако крепеж оказался недостаточно надежным. Потому боевая машина покатилась вниз.

БТР в Харькове. Фото: Telegram

БТР в Харькове. Фото: Telegram


БТР в Харькове. Фото: Telegram

БТР в Харькове. Фото: TelegramНапомним, ранее мы сообщали, что пасынок российского миллиардера Аркадия Скорова погиб на тематической военной вечеринке под колесами БТР в Санкт-Петербурге. 38-летний Андрей Кожевин попал под колеса на полигоне, где проходят исторические фестивали.

Источник: Ракурс


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