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Таможенники отдали пограничникам пригнанный украинцем турецкий БТР

Таможенники отдали пограничникам пригнанный украинцем турецкий БТР (ФОТО)

14 дек 2021, 13:23
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Киевская таможня передала бронетранспортер (БТР) пограничникам, забрав его у украинца. Транспорт был конфискован из-за отсутствия необходимых документов.

Мужчина привез прототип командно-штабной машины марки TURKAR из Турции еще в 2016 году. Об этом сообщили на странице Киевской таможни в Facebook.

Уточняется, что бронетранспортер три года хранился на таможенном складе. Однако срок хранения, определенный Таможенным кодексом Украины, подошел к концу.

Владелец этого транспортного средства так и не обратился за его таможенным оформлением. Затем БТР передали в доход государства и хранили под таможенным контролем на складе Киевской таможни.


Согласно распоряжению Кабинета Министров, таможня передала транспортное средство Государственной пограничной службе.

Источник: Ракурс


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