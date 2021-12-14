370 тис. євро ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити жінці, якій чоловік відрубав руки. Фото: uainfo.org

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов’язав Росію виплатити 370 тис. 660 євро Маргариті Грачовій.

У 2017 році цій жінці її чоловік відрубав кисті рук. Сталося це через ревнощі. Суд постановив, що РФ повинна сплатити 330 тис. 660 євро за медичні послуги минулі і майбутні, а також за витрати й втрату доходу. Ще 40 тис. євро російська влада зобов’язана сплатити в якості моральної шкоди. Про це 14 грудня повідомляє «Інтерфакс».

Зазначається, що двом іншим жертвам домашнього насильства, які звернулися до ЄСПЛ, суд призначив виплати по 20 тис. євро в якості компенсації моральної шкоди. Також Росія повинна виплатити по 5 тис. євро за судові витрати.

Чоловік постраждалої у грудні 2017 року приревнував дружину, зв’язав її і вивіз в ліс. Там він відрубав жінці сокирою кисті рук. Слідчі встановили, що раніше агресор вже викрадав свою дружину. Він вивозив її в ліс та погрожував убивством. Маргарита Грачова скаржилася в поліцію на погрози з боку чоловіка, але реакції від силовиків не було.

ЗМІ повідомляли, що постраждалій провели операцію, після неї на праву руку потерпілої встановили протез. Ліву руку лікарям вдалося зберегти.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини постановив не повертати назад мігрантів, яким вдалося прорватися до Польщі з Білорусі. Отож, іноземці, які вже перебувають на території Польщі, не можуть бути поверненими до Білорусі.

Джерело: «Інтерфакс»