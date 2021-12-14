Полицейский сбывал наркотики задержанным в суде и СИЗО в Харькове. Фото: istock

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Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило полицейского, который передавал наркотики арестованным в СИЗО.

Ловкий правоохранитель умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

После этого он контролировал, чтобы его «клиентов» не осматривали при возвращении в следственный изолятор. Деньги за такие услуги полицейский получал при продаже или впоследствии от родственников арестованных.

ГБР задержало полицейского во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Правоохранители ищут каналы поступления наркотиков в руки полицейского.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований разоблачило наркоторговцев, занимавшихся сбытом и распространением наркотиков в особо крупных масштабах. В состав банды входили бывшие и действующие работники полиции.