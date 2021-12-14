Ціна газу в Європі пробила новий максимум. Фото: istock

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Ціна на газ в Європі перевищила 1 тис. 400 дол./тис. куб. м, що є максимальним показником від початку жовтня.

Тоді ціна злітала майже до немислимих 2 тис. дол. за тисячу кубів. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

У вівторок, 14 грудня, ціна найближчого ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 122,24 євро за МВт. год, тобто 1 тис. 425 дол. за тисячу кубометрів.

У листопаді контракт «на день вперед» торгувався по 945 дол., у грудні — 1 тис. 153 дол. за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення контракту сягнуло 515 дол.

Ціни підскочили після коментарів нового глави німецького Міністерства закордонних справ (МЗС) Анналени Бербок щодо газопроводу «Північний потік 2». Глобальна спіраль зростання цін отримала підтримку з боку газових індексів в Азії — за європейським виріс і ф’ючерс на азійський СПГ-індекс Platts JKM — січневий контракт додав 18 дол. і досяг 1 тис. 276 дол. за тисячу кубів.

Поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг уже позначки 62,41% від їхньої максимальної місткості (дані на ранок понеділка) — це на 16,8 процентних пунктів нижче за середнє значення за останні п’ять років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина заблокує «Північний потік-2» (ПП-2) у випадку нової агресії Росії проти України.

Джерело: Интерфакс