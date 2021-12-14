Шельфовий льодовик Туейтса в Антарктиді. Фото: nat-geo.ru

https://racurs.ua/ua/n164407-nas-chekaie-katastrofa-vcheni-poperedyly-pro-znyknennya-lodovyka-sudnogo-dnya.html

Ракурс

Глобальне потепління може призвести до руйнування одного з найбільших льодовиків в Антарктиці.

Шельфовий льодовик Туейтса в Антарктиді називають «льодовиком Судного дня». Він простягається на 120 км уздовж західного узбережжя Антарктиди. Вчені вважають, що руйнування цього льодовика може спровокувати значне підвищення рівня океану, а наслідки будуть руйнівними. Про це заявив провідний координатор міжнародного співробітництва з вивчення льодовика Туейтса Тед Скамбос, передає Newatlas.

За останні 30 років швидкість відтоку подвоїлася, а сам льодовик містить достатньо маси, щоб підняти рівень моря більш ніж на 0,6 м. і це може призвести до ще більшого підвищення рівня моря, до 3 м, якщо він потягне за собою навколишні льодовики, — каже вчений.

За словами дослідника, під шельфовим льодовиком утворюються довгі канали, які дозволяють воді більш ефективно розтоплювати лід. Радіолокаційні зображення показують, що великі тріщини поширюються до центру шельфового льодовика зі швидкістю до 2 км на рік. Крім того, ці тріщини у майбутньому можуть призвести до руйнування всього льодовика.

Науковці прогнозують, що руйнація льодовика розпочнеться вже через п’ять років. Після зникнення плавучої частини розпочнеться обвалення усього льодовика.

Нагадаємо, льодовики Африки можуть повністю зникнути за два десятиліття. Глобальне потепління на африканському континенті відбувається швидше, ніж в середньому на Землі. Науковці стверджують, якщо ці процеси продовжуватимуться й надалі, то це призведе до повного зникнення льодовиків в Африці до 2040-х років.