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Ракурс
Температура в Європі. Фото: Gismeteo

Морози до -7° і мокрий сніг очікуються в Україні (КАРТА)

14 гру 2021, 15:37
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Погода в Україні 15 грудня переважатиме похмура та прохолодна, синоптики прогнозують дощі. На півдні та сході України температура сягатиме +2° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура в Європі. Фото: Gismeteo

Опади. Фото: Gismeteo

Погода в Києві 15 грудня буде похмурою і сухою. Вночі температура повітря впаде до 0°, а вдень повітря прогріється до 0−2° вище нуля.

Погода у Києві. Фото: Gismeteo

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі очікуються морози та мокрий сніг. Градуси опустяться до 0° вночі й підскочать до +2 тепла вдень.

Погода в Харкові. Фото: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні йтимуть дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−5° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погода в Одесі. Фото: Gismeteo

Погодні умови у Львові в середу будуть похмурими, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -5 до -7° морозу, а вдень обіцяють −+2° тепла.

Погода у Львові. Фото: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 15 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Фото: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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