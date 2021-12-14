Температура в Європі. Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n164410-morozy-do-7-i-mokryy-snig-ochikuutsya-v-ukrayini-karta.html

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Погода в Україні 15 грудня переважатиме похмура та прохолодна, синоптики прогнозують дощі. На півдні та сході України температура сягатиме +2° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 15 грудня буде похмурою і сухою. Вночі температура повітря впаде до 0°, а вдень повітря прогріється до 0−2° вище нуля.

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі очікуються морози та мокрий сніг. Градуси опустяться до 0° вночі й підскочать до +2 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні йтимуть дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−5° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погодні умови у Львові в середу будуть похмурими, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від -5 до -7° морозу, а вдень обіцяють −+2° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo