Нардепы продлили себе зимние каникулы

https://racurs.ua/n164518-nardepy-prodlili-sebe-zimnie-kanikuly.html

Ракурс

Народные депутаты продлили свои зимние каникулы — в январе 2022 года Рада соберется в сессионном зале только в конце месяца.

16 декабря Верховная Рада приняла постановление, изменившее календарный план проведения шестой сессии парламента девятого созыва.

Таким образом, январская пленарная неделя снова отсрочилась. За принятие постановления № 6429 проголосовали 243 нардепа.

Нардепы начнут работать в зале только 25 января. 1 февраля начнется очередная, седьмая сессия.

Неделя с 17 по 21 января 2022 года будет неделей работы в комитетах, а последняя пленарная неделя шестой сессии будет с 25 по 28 января 2022 года.

Ранее Рада уже меняла календарный план на январь. Парламент в начале декабря отменил сессионную неделю с 11 по 14 января.

Глава президентской фракции Давид Арахамия 16 декабря на вопрос журналистов о новогоднем корпоративе СН ответил: «Мы не будем делать какое-либо общее фракционное или партийное мероприятие. Новогоднего корпоратива не будет».

Он не исключил, что могут собираться по 10−15 депутатов, в том числе по комитетам, но подчеркнул, что никакой централизованной организации праздника не будет.