Юлия Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

https://racurs.ua/n164459-novyy-imidj-uvt-timoshenko-udivila-kolleg-v-rade-foto.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, глава фракции «Батькивщина», покорила Верховную Раду новым белоснежным образом.

«Козырем» образа стало белое пальто-китель в стиле милитари с серебристыми акцентными пуговицами. Соответствующие фото образа опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Под пальто Тимошенко надела молочный гольф и классическую юбку в тон образу. Довершили модный лук политика уже классические молочные сапоги-чулки на высоком каблуке.

Глава фракции добавила стильные аксессуары к своему образу — она надела серьги с жемчужинами и металлический браслет. Лук завершила стильная прическа — Юлия Владимировна собрала волосы в низкий хвост на бок.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко поразила новым образом — она появилась на публике в строгом двубортном пальто с изысканным воротничком со стразами. Пальто-китель было украшено необычными пуговицами.