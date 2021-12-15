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Ракурс
Юлия Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Новый имидж ЮВТ — Тимошенко удивила коллег в Раде (ФОТО)

15 дек 2021, 14:35
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Юлия Тимошенко, глава фракции «Батькивщина», покорила Верховную Раду новым белоснежным образом.

«Козырем» образа стало белое пальто-китель в стиле милитари с серебристыми акцентными пуговицами. Соответствующие фото образа опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Юлия Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Юлия Тимошенко. Фото: Ян ДоброносовПод пальто Тимошенко надела молочный гольф и классическую юбку в тон образу. Довершили модный лук политика уже классические молочные сапоги-чулки на высоком каблуке.

Юлия Тимошенко. Фото: Ян Доброносов


Юлия Тимошенко. Фото: Ян ДоброносовГлава фракции добавила стильные аксессуары к своему образу — она надела серьги с жемчужинами и металлический браслет. Лук завершила стильная прическа — Юлия Владимировна собрала волосы в низкий хвост на бок.

Юлия Тимошенко. Фото: Ян ДоброносовНапомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко поразила новым образом — она появилась на публике в строгом двубортном пальто с изысканным воротничком со стразами. Пальто-китель было украшено необычными пуговицами.

Источник: Ракурс


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