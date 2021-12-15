Министр Чернышев ездил на встречу с депутатом ОПЗЖ на номерах прикрытия и с мигалками

https://racurs.ua/n164458-ministr-chernyshev-ezdil-k-deputatu-opzj-na-nomerah-prikrytiya-i-migalkami-video.html

Ракурс

Александр Гогилашвили — не единственный представитель власти, который нарушает правила дорожного движения (ПДД) и ездит на номерных знаках прикрытия.

Как выяснили журналисты УП, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов использует номера прикрытия для передвижения по Киеву.

В расследовании сообщили, что министр не входит в список лиц, которым разрешено использовать оперативные номера. Журналистам удалось также снять, как авто Чернышева использовало спецсигналы и нарушало правила дорожного движения по пути в офис партнера министра — миллиардера и нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

Кроме того, в фокус камер журналистов попало нарушение ПДД машиной нардепа-«слуги» Аристова, который возглавляет бюджетный комитет Рады. Разворот через двойную полосу выполнил и автомобиль главы фракции СН в Раде Давида Арахамии.

Напомним, что 11 декабря на одном из блокпостов на въезде в зону проведения операции Объединенных сил в Донецкой области силовики остановили кортеж замминистра внутренних дел Гогилашвили для проверки документов.

Он начал угрожать полицейским и фактически совершил нападение на одного из работников полиции.

Гогилашвили убеждал, что на автомобиль, которым он пользуется, выписан оперативный талон. А это значит, что у автомобиля есть номерные знаки прикрытия и его нельзя обыскивать и выписывать штрафы за нарушение ПДД.

Впоследствии в сети появилось другое видео с Гогилашвили, его отправили в отставку.

Источник: УП