Міністр Чернишов їздив на зустріч із депутатом ОПЗЖ з номерами прикриття та мигалками, фото - УП

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Олександр Гогілашвілі — не єдиний представник влади, який порушує правила дорожнього руху (ПДР) та їздить на номерних знаках прикриття.

Як з’ясували журналісти УП, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов використовує номери прикриття для пересування Києвом.

У розслідуванні повідомили, що міністр не входить до списку осіб, яким дозволено користуватися оперативними номерами. Журналістам вдалося також зняти, як авто Чернишова використовувало спецсигнали та порушувало правила дорожнього руху на шляху до офісу партнера міністра — мільярдера та нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Крім того, у фокус камер журналістів потрапило порушення ПДР автівкою нардепа-«слуги» Арістова, який очолює бюджетний комітет Ради. Розворот через подвійну смугу виконав й автомобіль голови фракції СН у Раді Давіда Арахамії.

Нагадаємо, що 11 грудня на одному з блокпостів на в’їзді до зони проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області силовики зупинили кортеж заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі для перевірки документів.

Натомість він почав погрожувати поліцейським та фактично скоїв напад на одного із працівників поліції.

Гогілашвілі переконував, що на авто, яким він користується, виписаний оперативний талон. А це означає, що авто має номерні знаки прикриття та її не можна обшукувати та виписувати штрафи за порушення ПДР.

Згодом в мережі з’явилося інше відео з Гогілашвілі, його відправили у відставку.

Джерело: УП