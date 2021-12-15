Цена на газ в Европе «летит в космос» на фоне данных о пустых хранилищах

В Европе растет цена на газ, фото:

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Ракурс

В Европе спотовая цена на газ сегодня, 15 декабря, продолжила рост с открытием торгов на фоне увеличения цен на конкурирующих рынках, недостаточных запасов «голубого топлива» в хранилища и опасений по поводу более суровой погоды в регионе.

В результате сегодня утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 132,995 евро за МВт/час, то есть 1550 долларов. США за тысячу кубометров, сообщает агентство «Интерфакс».

На рост цен повлияли следующие факторы:

меньший на 16,8%, чем среднее значение за последние пять лет, уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы;

обновленный прогноз погоды, обещающий во второй половине декабря снижение температуры до значений, более низких, чем считалось (ожидается, что в среднем декабрьская температура воздуха в Европе будет на 1,5−2° ниже, чем в 2020 году);

рост азиатских газовых индексов (февральский контракт в индексе Platts JKM превысил 1500 тыс. долл. США за тысячу кубометров).

Рост цены происходит на фоне невыполнения «Газпромом» обещания по увеличению объемов закачанного в европейские хранилища газа.

Абсолютный рекорд — почти 2 тыс. дол. за тысячу кубометров — цена газа в Европе установила 6 октября.

Источник: «Интерфакс»