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У Європі зростає ціна на газ, фото:

Ціна на газ у Європі «летить у космос» на тлі даних про порожні сховища

15 гру 2021, 14:00
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У Європі спотова ціна на газ сьогодні, 15 грудня, продовжила ріст з відкриттям торгів на тлі збільшення цін на конкуруючих ринках, недостатніх запасів «блакитного палива» у сховища та побоювань щодо більш суворої погоди в регіоні.

В результаті сьогодні вранці ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 132,995 євро за МВт/год., тобто 1550 дол. США за тисячу кубометрів, повідомляє агентство «Інтерфакс».

На зростання цін вплинули такі фактори:

  • нижчий на 16,8%, ніж середнє значення за останні п’ять років, рівень запасів газу в підземних сховищах Європи;
  • оновлений прогноз погоди, який обіцяє у другій половині грудня зниження температури до нижчих значень, ніж вважалося (очікується, що в середньому груднева температура повітря у Європі буде на 1,5−2° нижчою, ніж у 2020 році);
  • зростання азіатських газових індексів (лютневий контракт у індексі Platts JKM перевищив 1500 тис. дол. США за тисячу кубометрів).

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання «Газпромом» обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного в європейські сховища газу.


Абсолютний рекорд — майже 2 тис. дол. за тисячу кубометрів — ціна на газ у Європі встановила 6 жовтня.

Джерело: «Інтерфакс»


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