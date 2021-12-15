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Ракурс
Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Новий імідж ЮВТ — Тимошенко здивувала колег у Раді (ФОТО)

15 гру 2021, 14:35
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Юлія Тимошенко, очільниця фракції «Батьківщина», підкорила Верховну Раду новим білосніжним образом.

«Козирем» образу стало біле пальто-китель у стилі мілітарі зі сріблястими акцентними ґудзиками. Відповідні фото образу опублікував фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Під пальто Тимошенко вдягла молочний гольф та класичну спідницю в тон образу. Довершили модний лук політика вже класичні чоботи-панчохи в тон на високих підборах.

Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Голова фракції додала стильні аксесуари до свого образу — вона вдягла сережки з перлинами й металевий браслет. Лук завершила стильна зачіска — Юлія Володимирівна зібрала волосся в низький хвіст на бік.

Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов


Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко вразила новим образом — вона з’явилася на публіці в строгому двобортному пальті з вишуканим комірцем зі стразами. Пальто-китель було прикрашене незвичайними ґудзиками.

Джерело: Ракурс


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