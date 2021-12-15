Юлія Тимошенко. Фото: Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n164459-tymoshenko-prygolomshyla-novym-stylnym-obrazom-foto.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, очільниця фракції «Батьківщина», підкорила Верховну Раду новим білосніжним образом.

«Козирем» образу стало біле пальто-китель у стилі мілітарі зі сріблястими акцентними ґудзиками. Відповідні фото образу опублікував фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Під пальто Тимошенко вдягла молочний гольф та класичну спідницю в тон образу. Довершили модний лук політика вже класичні чоботи-панчохи в тон на високих підборах.

Голова фракції додала стильні аксесуари до свого образу — вона вдягла сережки з перлинами й металевий браслет. Лук завершила стильна зачіска — Юлія Володимирівна зібрала волосся в низький хвіст на бік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко вразила новим образом — вона з’явилася на публіці в строгому двобортному пальті з вишуканим комірцем зі стразами. Пальто-китель було прикрашене незвичайними ґудзиками.