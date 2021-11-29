Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

https://racurs.ua/ua/n163718-tymoshenko-zacharuvala-novym-obrazom-u-radi-foto.html

Ракурс

Юлія Тимошенко вразила новим образом — вона з’явилася на публіці в строгому двобортному пальті з вишуканим комірцем зі стразами.

Пальто-китель було прикрашене незвичайними ґудзиками. Відповідними фото поділився фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Леді Ю доповнила образ стильною базовою діловою спідницею-олівець, а на ноги вдягла чоботи-панчохи на високих підборах із замші. Аксесуари очільниці партії «Батьківщина» були лаконічними — свій лук вона підкреслила окулярами класичної форми.

Зачіска Тимошенко здивувала простотою й елегантністю. Політикиня зав’язала волосся у хвіст і зробила легкий макіяж у стилі «нюд».

У соцмережах відреагували на стильний образ Тимошенко. Більшість користувачів похвалили стильні експерименти політикині, а деякі зауважили, що леді Ю повернулася до свого класичного стилю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко вчергове викликала фурор своїм новим костюмом. 60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.