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Ракурс
Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Тимошенко зачарувала новим образом у Раді (ФОТО)

29 лис 2021, 14:05
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Юлія Тимошенко вразила новим образом — вона з’явилася на публіці в строгому двобортному пальті з вишуканим комірцем зі стразами.

Пальто-китель було прикрашене незвичайними ґудзиками. Відповідними фото поділився фотокореспондент Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Леді Ю доповнила образ стильною базовою діловою спідницею-олівець, а на ноги вдягла чоботи-панчохи на високих підборах із замші. Аксесуари очільниці партії «Батьківщина» були лаконічними — свій лук вона підкреслила окулярами класичної форми.

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Зачіска Тимошенко здивувала простотою й елегантністю. Політикиня зав’язала волосся у хвіст і зробила легкий макіяж у стилі «нюд».

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

У соцмережах відреагували на стильний образ Тимошенко. Більшість користувачів похвалили стильні експерименти політикині, а деякі зауважили, що леді Ю повернулася до свого класичного стилю.

Реакція соцмереж. Фото: Facebook

Реакція соцмереж. Фото: Facebook


Реакція соцмереж. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Тимошенко вчергове викликала фурор своїм новим костюмом. 60-річна народна обраниця прийшла на засідання у Верховну Раду України в білій сукні довжини міді та короткому піджаку з рукавами-ліхтариками, які відповідають сучасним модним трендам.

Джерело: Ракурс


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