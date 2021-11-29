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Ракурс
Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Тимошенко очаровала новым образом в Раде (ФОТО)

29 ноя 2021, 14:05
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Юлия Тимошенко поразила новым образом — она появилась на публике в строгом двубортном пальто с изысканным воротничком со стразами.

Пальто-китель было украшено необычными пуговицами. Соответствующими фото поделился фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, FacebookЛеди Ю дополнила образ стильной базовой деловой юбкой-карандаш, а на ноги одела сапоги-чулки на высоком каблуке из замши. Аксессуары главы партии «Батькивщина» были лаконичными — свой лук она подчеркнула очками классической формы.

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, FacebookПрическа Тимошенко удивила простотой и элегантностью. Политик завязала волосы в хвост и сделала легкий макияж в стиле «нюд».

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, FacebookВ соцсетях отреагировали на стильный образ Тимошенко. Большинство пользователей похвалили стильные эксперименты политика, а некоторые заметили, что леди Ю вернулась к своему классическому стилю.

Реакция соцсетей. Фото: Facebook


Реакция соцсетей. Фото: Facebook

Реакция соцсетей. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко в очередной раз произвела фурор своим новым костюмом. 60-летняя народная избранница пришла на заседание в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с руками-фонариками, которые соответствуют современным модным трендам.

Источник: Ракурс


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