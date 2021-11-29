Тимошенко. Фото: Ян Доброносов, Facebook

https://racurs.ua/n163718-timoshenko-ocharovala-novym-obrazom-v-rade-foto.html

Ракурс

Юлия Тимошенко поразила новым образом — она появилась на публике в строгом двубортном пальто с изысканным воротничком со стразами.

Пальто-китель было украшено необычными пуговицами. Соответствующими фото поделился фотокорреспондент Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Леди Ю дополнила образ стильной базовой деловой юбкой-карандаш, а на ноги одела сапоги-чулки на высоком каблуке из замши. Аксессуары главы партии «Батькивщина» были лаконичными — свой лук она подчеркнула очками классической формы.

Прическа Тимошенко удивила простотой и элегантностью. Политик завязала волосы в хвост и сделала легкий макияж в стиле «нюд».

В соцсетях отреагировали на стильный образ Тимошенко. Большинство пользователей похвалили стильные эксперименты политика, а некоторые заметили, что леди Ю вернулась к своему классическому стилю.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко в очередной раз произвела фурор своим новым костюмом. 60-летняя народная избранница пришла на заседание в Верховную Раду Украины в белом платье длины миди и коротком пиджаке с руками-фонариками, которые соответствуют современным модным трендам.