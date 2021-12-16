Альбом с пением редких птиц вошел в топ чарта Австралии. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Музыкальный альбом с пением птиц, находящихся под угрозой исчезновения, стал очень популярным в Австралии.

Альбом создала организация BirdLife Australia, он называется Songs of Disappearance. Туда вместили пение 53 видов редких австралийских птиц. В альбоме использовали записи Дэвида Стюарта — звукооператора дикой природы, который более 30 лет собирает редкие звуки дикой природы Австралии. Об этом сообщает BBC.

Дебютировала пластинка 3 декабря, а в социальных сетях запустили кампанию, направленную на то, чтобы она попала в австралийские музыкальные чарты продаж Aria. Через некоторое время альбом вошел в пятерку лучших музыкальных чартов Австралии. Сообщается, что доходы с продаж пойдут на природоохранные проекты BirdLife Australia.

Исследования Университета Чарльза Дарвина свидетельствует, что 216 из 1 тыс. 299 видов австралийских птиц находятся под угрозой. Это каждая шестая птица. Ученые выяснили, что виды птиц приближаются к исчезновению из-за изменения климата. Кроме того, эксперты BirdLife Australia заявляют, что из-за лесных пожаров 2019 и 2020 годов количество видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения, увеличилось на 25%.

Напомним, плач ребенка научился имитировать птица по имени Эхо в зоопарке Таронга в Сиднее. Работники зоопарка даже выложили видео «пения» в социальных сетях.

Источник: BBC