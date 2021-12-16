Запуска «Северного потока-2» до июля 2022 года не ожидает Берлин

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«Северный поток-2», российский геополитический проект газопровода в Европу в обход Украины, не заработает в первом полугодии 2022 года, поскольку отраслевой регулятор Германии Bundesnetzagentur не планирует вводить его в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

В первом полугодии решений не будет, — заявил 16 декабря президент Bundesnetzagentur Йохен Гоманн, которого цитируют немецкие и западные СМИ.

Компания-оператор газопровода Nord Stream AG инициировала создание новой дочерней компании в Германии.

Она объявила об этом, и мы прервали процесс сертификации, — напомнил чиновник.

Процедуру проверки «Северного потока-2» перед вводом в эксплуатацию активируют, когда соответствующие документы поступят в Bundesnetzagentur.

У нас нет этого (документов от Nord Stream AG — ред.) на руках. В тот момент, когда мы получим документы, период рассмотрения снова начнется, — сказал Гоманн.



После согласования отраслевым регулятором Германии дело перейдет к Еврокомиссии, которая также будет рассматривать документы «Северного потока-2» перед принятием решения. Следовательно, в первые полгода 2022 года никаких решений по геополитическому проекту РФ не будет.

Напомним, федеральное сетевое агентство Германии объявило о временной остановке процедуры сертификации «Северного потока-2» между Россией и Германией. Без сертификации газ не может поставляться газопроводом в Германию.