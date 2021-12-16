С ЛГБТ-флагом в защиту Ломаченко пообещал выйти украинский боксер

Иван Редкач пообещал выйти с ЛГБТ-флагом в защиту Ломаченко, фото:

https://racurs.ua/n164515-s-lgbt-znamenem-v-zaschitu-lomachenko-poobeschal-vyyti-ukrainskiy-bokser.html

Ракурс

Украинский боксер Иван Редкач на своей странице в социальной сети Instagram пообещал, что выйдет с ЛГБТ-флагом в защиту своего коллеги Василия Ломаченко, который недавно попал в скандал, позировав на ринге после победы с флагом родного города Белгород-Днестровского вместо традиционно принятого у боксеров национального флага.

Вася, не переживай. Я в следующий раз выйду с радужным флагом. Поддержу наших общих друзей, — написал Редкач.

Также Редкач разместил в Instagram скриншот российского пропагандистского издания, которое цитировало сказанные им ранее слова по поводу этого скандала, и сделал неожиданный вывод:

Вася, тебя в США больше любят, чем в Украине — это факт.

Напомним, поступок Ломаченко вызвал возмущение со стороны пользователей соцсетей. В любви Ломаченко к Родине также усомнился легендарный боксер Владимир Кличко.