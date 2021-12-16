З ЛГБТ-прапором на захист Ломаченка пообіцяв вийти український боксер

Іван Редкач пообіцяв вийти з ЛГБТ-прапором на захист Ломаченка, фото:

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Ракурс

Український боксер Іван Редкач на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пообіцяв, що вийде з ЛГБТ-прапором на захист свого колеги Василя Ломаченка, який нещодавно потрапив у скандал, позувавши на рингу після перемоги з прапором рідного міста Білгород-Дністровського замість традиційно прийнятого у боксерів національного прапора.

Вася, не переживай. Я наступного разу вийду з райдужним прапором. Підтримаю наших спільних друзів, — написав Редкач.

Також Редкач розмістив у Instagram скріншот російського пропагандистського видання, яке цитувало сказані ним раніше слова щодо цього скандалу, й зробив несподіваний висновок:

Вася, тебе у США більше люблять, ніж в Україні — це факт.

Нагадаємо, вчинок Ломаченка викликав обурення з боку користувачів соцмереж. У любові Ломаченка до Батьківщини також засумнівався легендарний боксер Володимир Кличко.