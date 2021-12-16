Верховна Рада узаконила цифрову згоду на посмертне донорство. Фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/ua/n164514-posmertne-donorstvo-rada-uzakonyla-cyfrovu-zgodu.html

Ракурс

Закон про посмертне донорство ухвалила Верховна Рада у четвер, 16 грудня.

Парламент ухвалив закон № 5831 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині». Кнопку «за» натиснули 305 народних депутатів. Новий документ удосконалив окремі положення чинного закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та врегулював перехід з 1 січня 2024 року на фінансування лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні. Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ.

Зазначалося, що закон уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує МОЗ затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією. Крім того, закон дозволить в електронному вигляді оформляти згоду на використання органів після смерті. Зробити це можна через додаток «Дія».

У документі вказується згода або незгода громадянина на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабміном. При цьому не потрібно це все засвідчувати нотаріально. Ці відомості вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.

Законопроект № 5831 передбачає затвердження нової процедури згоди на посмертне донорство через застосунок «Дія», вдосконалює алгоритми підбору пари донор-реципієнт, розширює коло осіб, які можуть ухвалювати рішення про проведення вилучення органів, встановлює перехід від пілотного проекту трансплантації до фінансування галузі з 2023 року через програму медичних гарантій, — зазначив очільник комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Нагадаємо, унікальну трансплантацію органів від посмертного донора здійснили лікарі у Львові — 69-річному чоловіку з Прикарпаття пересадили рогівку ока. Донором для пацієнта став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його дружина підписала згоду на донорство.