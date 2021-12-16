“Слуга народу” – перша партія, яка системно виконує обіцянки, заявили в Раді

https://racurs.ua/ua/n164513-sluga-narodu-persha-partiya-yaka-systemno-vykonuie-obicyanky-zayavyly-v-radi.html

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«Слуга народу» — перша партія, яка системно виконує обіцянки. Так вважає заступник спікера Верховної Ради та один з лідерів політсили Володимира Зеленського Олександр Корнієнко.

«Слуга народу» — це перша партія, яка почала системно виконувати обіцянки. І президент Зеленський почав системно виконувати, є показники «Слово і Діло» (видання, яке аналізує виконання передвиборчих програм політиків — ред.) та інших відкритих громадських структур, які кажуть, що у нас досить високий ступінь виконання програми, — переконує нардеп в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він також запевнив, що багато людей підтримують дії команди влади. Зокрема, з його слів, «Слуга народу» здобула прихильність молодого покоління українців.

Це, в першу чергу, нове політичне покоління, воно стає політично активним, незважаючи на всі інсинуації в медіа і зневажливе обговорення: ця молодь не ходить на вибори, нащо ви з нею працюєте, а що це взагалі за ініціативи з 16 років обиратися до місцевих рад — нещодавно наші колеги це зареєстрували. Я думаю, що цей дискурс наші опоненти роблять від безвиході, розуміючи, що таких виборців буде все більше і більше, — зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що у 2023 році вперше голосуватимуть виборці, народжені у 2004−2005 роках, коли в Україні спостерігався великий сплеск народжуваності. За словами парламентаря, у 2008−2009 роках пішов спад народжуваності, а у 2010−2013 роках ситуація покращилася. Тому зараз партія влади сконцентрована на роботі з молодими виборцями.