Корниенко: «Слуга народа» - первая партия, системно выполняющая обещания

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«Слуга народа» — первая партия, которая системно выполняет обещания. Так считает заместитель спикера Верховной Рады и один из лидеров политсилы Владимира Зеленского Александр Корниенко.

«Слуга народа» — это первая партия, начавшая системно выполнять обещания. И президент Зеленский начал системно выполнять, есть показатели «Слово и Дело» (издание, которое анализирует выполнение предвыборных программ политиков — ред.) и других открытых общественных структур, которые говорят, что у нас достаточно высокая степень выполнения программы, — убеждает нардеп в интервью «РБК-Украина».

Он также заверил, что многие люди поддерживают действия команды власти. В частности, по его словам, «Слуга народа» получила благосклонность молодого поколения украинцев.

Это, в первую очередь, новое политическое поколение, оно становится политически активным, несмотря на все инсинуации в медиа и пренебрежительное обсуждение: эта молодежь не ходит на выборы, зачем вы с ней работаете, а что это вообще за инициатива с 16 лет избираться в местные советы — недавно наши коллеги это зарегистрировали. Я думаю, что этот дискурс наши оппоненты совершают от безысходности, понимая, что таких избирателей будет все больше и больше, — отметил Корниенко.

Он напомнил, что в 2023 году будут впервые голосовать избиратели, рожденные в 2004—2005 годах, когда в Украине наблюдался большой всплеск рождаемости. По словам парламентария, в 2008—2009 годы пошел спад рождаемости, а в 2010—2013 годах ситуация улучшилась. Поэтому сейчас партия власти сконцентрирована на работе с молодыми избирателями.