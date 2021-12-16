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Не прощу заговоров и схем — Зеленский пригрозил олигархам в планах на 2022 год

Не прощу заговоров и схем — Зеленский пригрозил олигархам в планах на 2022 год

16 дек 2021, 14:40
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Президент Владимир Зеленский считает начало полноценного функционирования антиолигархического закона одним из важнейших событий грядущего года.

В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия — для тех, кто считает еще с 1990-х годов, что государство — это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для детенизации экономических и политических отношений в Украине, — написал глава государства в колонке для спецпроекта НВ и The Economist «Мир впереди 2022».

Зеленский «пригрозил» олигархам, что он «не будет прощать» им «заговоры и схемы».

Президент Украины считает, что в мае 2022 года появится максимально четкая «красная линия для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство — это их личная собственность». Такой линией президент считает антиолигархический закон, нормы которого вступят в силу именно в следующем году.

Господа олигархи, можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы слить государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится. Закон один для всех, — написал Зеленский.

Напомним, что президент в начале зимы начал открытое противостояние с бизнесменом Ринатом Ахметовым.


Среди других ключевых событий 2022 года Зеленский назвал продолжение вакцинации, судебную и инфраструктурную реформы.

Он, в частности, считает, что только полный курс вакцинации от коронавируса позволит забыть о карантине.

Источник: Ракурс


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