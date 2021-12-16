Кремль прокомментировал решение суда о российских военных на Донбассе

Оккупанты на Донбассе, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n164511-kreml-prokommentiroval-reshenie-suda-o-rossiyskih-voennyh-na-donbasse.html

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В Кремле отреагировали на решение Кировского районного суда Ростова-на-Дону, де-юре признавшего присутствие российского оккупационного военного контингента на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что появление в приговоре суда тезиса о поставках продуктов российским военным в ОРДЛО является «ошибкой составителей текста», сообщает агентство «Интерфакс».

Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, — заявил он.

Также Песков заверил, что на контролируемой террористическими организациями ЛНР и ДНР территории якобы нет никаких вооруженных сил РФ.

Не было и нет. ВС РФ находится на территории Российской Федерации, — утверждает он.

Песков заявил, что продукты, упоминавшиеся в решении суда, якобы назначались не российской армии, а могли быть «гуманитарной помощью».

Гуманитарная помощь постоянно поставляется, — заявил он. — Это ошибка тех, кто составлял этот документ.

Источник: «Интерфакс»